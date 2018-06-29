РИАМО - 29 июн. Ребенок в возрасте 2 лет 9 месяцев упал с высоты второго этажа на юго-западе столицы, пострадавшего эвакуирует медицинский вертолет, на борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Болотниковскую улицу, к дому 43, где произошло падение ребенка с высоты второго этажа. С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в возрасте 2 лет и 9 месяцев в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.