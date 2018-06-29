РИАМО - 29 июн. Гроб с телом известного поэта Андрея Дементьева вынесли из Концертного зала имени Чайковского под аплодисменты, с поэтом пришли проститься прославленные российские деятели культуры, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу Москва прощается с известным поэтом, радио- и телеведущим Андреем Дементьевым. Он скончался 26 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания проходила в Концертном зале имени Чайковского, поэта похоронят на Кунцевском кладбище столицы.

С поэтом пришли проститься друзья и поклонники. Среди них - известный детский врач Леонид Рошаль, народные артисты Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Евгений Герасимов, Левон Оганезов, Илзе Лиепа.

На церемонию прощания также пришли поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Арина Шарапова, скульптор Зураб Церетели, журналист Николай Сванизде, актер Вениамин Смехов.

С 1981 по 1992 год Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта Дементьев известен в первую очередь благодаря текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 1990-е и начале нулевых годов Дементьев работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.