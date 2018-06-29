РИАМО - 29 июн. Синоптики зафиксировали в Подмосковье значительный дефицит осадков в июне, из-за которого в большинстве муниципалитетов региона наблюдается четвертый класс пожарной опасности, в Москве же за месяц выпало более 70% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самым дождливым в июне в Московском регионе оказался период с 3 по 12 июня, когда дожди шли почти ежедневно. В последующие дни дожди прекратились, и на текущий день отмечается дефицит осадков. По данным метеостанции ВДНХ, по состоянию на 29 июня в столице выпало 53,3 миллиметра осадков при месячной норме 75 миллиметров, то есть 71,1%.

«По Московской области дефицит осадков гораздо значительнее. Так, в Дмитрове при норме 76 миллиметра выпал всего 41 миллиметр, в Волоколамске при норме 72 миллиметра выпало 27 миллиметров осадков, в Наро-Фоминске при норме 69 миллиметров набралось всего 24 миллиметра осадков», — говорится в сообщении.

Самый большой дефицит дождей отмечался в Серпухове, где в июньской копилке набралось 18 миллиметров, а месячная норма составляет 68 миллиметров. А больше всего осадков по Московской области в текущем июне выпало в Черустях, почти 35 миллиметров при месячной норме 57 миллиметров, хотя и это тоже дефицит.

При таком дефиците осадков в Московской области в большинстве районов наблюдается четвертый класс пожарной опасности.