РИАМО – 29 июн. Китайский болельщик оставил в одном из столичных кафе сумку со 130 тысячами рублей, которую похитили неизвестные, передает «Интерфакс».

«В минувший четверг в полицию поступило заявление от 31-летнего гражданина Китая, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что в летнем кафе после просмотра футбольного матча он оставил сумку и ушел», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, когда мужчина обнаружил пропажу, он вернулся в кафе, но свою сумку там не нашел. Материальный ущерб составил более 132 тысяч рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка.