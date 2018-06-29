РИАМО – 29 июн. Официальный курс евро к рублю, установленный на выходные и понедельник, снизился на 10 копеек и составил 72,99 рубля, сообщает Газета.ru.

«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 33,73 копейки, составив 67,36 рубля», - отмечается в сообщении.

Фондовый рынок России открылся ростом, в частности, индекс Московской биржи вырос на 0,6% и составил 2264 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1139 пунктов.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,33%, составив 73,21 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,10% — до 77,77 долларов за баррель.