РИАМО – 29 июн. Банк «Возрождение» запускает сервис удаленных консультаций и сопровождения для людей старшего возраста и членов их семей «Забота», консультации оказывают квалифицированные специалисты, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Программа включает полную информационную поддержку по жизненно-бытовым, социальным, юридическим и экстренным вопросам. Сервис действует по всей стране 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - говорится в сообщении.

Консультации оказывают квалифицированные специалисты, готовые дать советы по самому широкому кругу вопросов, волнующих пожилых людей: вопросам социальных льгот, ЖКХ, защиты потребительских прав, наследственного права и многим другим.

В рамках отдельной услуги «Все хорошо» предусмотрен регулярный выход на связь с клиентом или его родственниками по согласованному графику, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке, и в случае необходимости – оказать поддержку.

Для подключения сервиса клиенту достаточно приобрести в ближайшем офисе банка сертификат программы поддержки «Забота». В зависимости от видов и количества услуг на выбор предлагается три годовых пакета: «Стандарт», «Оптимальный» и «Семейный», стоимость которых составляет соответственно 2,5 тысячи рублей, 4,5 тысячи рублей и 6,5 тысяч рублей. Услугами можно воспользоваться любым удобным способом: по бесплатному телефонному номеру, электронной почте или через личный кабинет.

Партнером банка по проекту является компания «Консилиум М.Д.». Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте Банка в разделе «Частным клиентам» и по телефону: 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).