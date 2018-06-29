РИАМО – 29 июн. В штате Огайо в США зафиксировали вспышку гепатита А, Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает в пятницу Газета.ru.

«На территории нескольких районов штата зарегистрирована вспышка гепатита А. Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания», — говорится в сообщении.

Граждан РФ призвали учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

В январе Роспотребнадзор предупреждал о вспышке гепатита А на Украине, в связи с чем был усилен санитарный контроль на границе РФ.