РИАМО - 29 июн. Движение автотранспорта ограничили в районе Радужной улицы на северо-востоке Москвы в связи с работами на инженерных сетях, все ограничения действуют круглосуточно, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Радужной улице. Участок 1: улица Летчика Бабушкина от дома 9, корпус 1, до дома 5. Период: с 31 мая по 1 августа. Закроют одну полосу. Участок 2: улица Искры от дома 13, корпус 1, до дома 11/2, корпус 2. Период: с 16 мая по 30 июня. Особенности: поэтапное занятие одной полосы частично», - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 июля по 27 августа закроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда на участке Верхоянской улицы от дома 4 до дома 12. И с 15 сентября по 25 декабря перекроют участок Радужной улицы от улицы Летчика Бабушкина до Енисейской улицы. В этом месте поэтапно займут одну полосу движения и организуют временные уширения.

Все ограничения будут действовать в указанные периоды круглосуточно.