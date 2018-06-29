РИАМО - 29 июн. Коллеги и друзья вспоминают известного поэта Андрея Дементьева как искреннего и честного человека, каждое слово которого было пронизано любовью и добром.

В пятницу Москва прощается с известным поэтом, радио- и телеведущим Андреем Дементьевым. Он скончался 26 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в концертном зале имени Чайковского, после поэта похоронят на Кунцевском кладбище столицы.

«Его место в поэзии, в жизни, оно останется никем не заполненным. Он был полон любви», - сказал художественный руководитель Московского театра мюзикла, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

О дружбе с Дементьевым на церемонии прощания рассказал президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Жалею, что не будет многочасовых встреч. Он всегда говорил правду, и в этом его сила и его мощь», - сказал Рошаль.

Народная артистка России Надежда Бабкина запомнит Дементьева как искреннего и честного человека.

«Своим словом Андрей Дмитриевич входил в каждую душу, своим нутром он был всем близок. Каждое слово его было пронизано любовью, добром, искренностью. Он никогда не торговал своей совестью. Он очень любил жизнь, был с большой буквы человек. Достойный человек для подражания. Он близок всем и каждому», - сказала Бабкина.

Своими воспоминаниями о поэте поделился народный артист России, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Как он умел любить жену, родину. Он был яростен во всем, что он любил и не принимал. Он был страстен во всем, что делал. Если бы был знак человеколюбия, искренности, он был бы у него. Сколько на радио радости он приносил своим голосом, творчеством, сколько встреч провел», - сказал Герасимов.

Заслуженный артист РФ, дирижер Сергей Жилин подчеркнул, что Дементьев относился к своей работе с большой ответственностью.

«Андрей Дмитриевич - замечательный человек, добрый, отзывчивый, всегда хотел и был в центре событий. Отвечал на письма своих почитателей. Когда он пригласил меня в свою программу на радио, он не стал втягивать меня в стихи, а решил погрузиться в музыку, он слушал, читал несколько вечеров. Такой подход говорит о высочайшем профессионализме, ответственности за свое дело», - сказал Жилин.

С 1981 по 1992 год Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта Дементьев известен в первую очередь благодаря текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 1990-е и начале нулевых годов Дементьев работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.