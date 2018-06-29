РИАМО - 29 июн. Число пожаров на строительных объектах столицы в этом году снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чаще всего пожары происходят в результате аварийного режима работы электросети, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

«В 2018 году на стройобъектах Москвы произошло 23 пожара, за аналогичный период прошлого года – 24. 10 случаев возгораний зафиксировано в отдельно стоящих бытовых помещениях. В шести случаях горели стройматериалы и мусор внутри зданий, в трех случаях – выгороженные помещения в строящихся зданиях, в трех – техника и оборудование, еще в одном – стройматериалы и мусор на территории», - говорится в сообщении.

Анализ причин пожаров показывает, что наибольшее число возгораний происходит в результате аварийного режима работы электросети – 12 случаев. Среди других причин: неосторожное обращение с огнем – шесть, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – два, при эксплуатации теплогенерирующих приборов – один случай, а также неисправность электрооборудования – два.

«В 2018 году специалисты управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 1605 проверках строительных объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении нарушителей требований пожарной безопасности возбуждено 387 дел об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 16 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Особое внимание уделяется качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. В этом году надзорное ведомство провело 375 проверок этих видов работ. На 312 объектах были выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий.

Кроме того, специалисты комитета участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 112 объектах.

Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления, несоблюдение карт орошения систем пожаротушения, требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации, а также алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов.

Кроме того, выявлены несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты.