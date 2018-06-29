РИАМО - 29 июн. В августе начнутся работы по реконструкции старого моста через реку Вейну на автодороге А-108 (Московское большое кольцо) в Подмосковье, расчетная стоимость строительства составит 752 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Федеральное управление автодорог «Центральная Россия» объявила тендер по выбору подрядчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля, его итоги, как ожидается, будут подведены 24 июля», - отмечается в материале.

Как указано в документации тендера, мост был признан не подлежащим ремонту. Победителю конкурса предстоит полностью разобрать мост вместе с опорами и пролетными строениями и построить новое свайное основание, железобетонные пролеты и проезжую часть.

Покрытие дороги и тротуаров будет сделано из асфальтобетона. На мосту установят пост контроля метеосистемы, автоматизируют работу ливневой канализации и очистных сооружений. Движение транспорта на период реконструкции организуют по временной схеме.

Средства на строительство моста будут направлены из федерального бюджета частями – в 2018 году планируется выделить 1 миллион рублей на подготовительный этап, в 2019 году – 292 миллиона рублей, а в 2020 году – 459 миллионов рублей.

Согласно условиям тендера, к выполнению работ следует приступить 16 августа этого года, а завершить их – 15 сентября 2020 года.