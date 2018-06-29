РИАМО – 29 июн. Среднерусский банк ПАО «Сбербанк» профинансировал первую очередь проекта строительства завода по производству кормов для домашних животных в Дмитровском округе Московской области, предприятие было построено полностью по российской схеме, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В рамках сделки предоставлены кредитные средства в сумме 1,2 миллиарда рублей. Срок использования кредитных ресурсов - 7 лет. Финансирование проекта началось в апреле 2017 года. Проект также получил поддержку от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства: совместно с Московским областным гарантийным фондом инициаторам проекта были предоставлены гарантии корпорации с поручительством регионального фонда на сумму более 800 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил, что завод построен полностью по российской схеме. Контракты на поставку сырья и упаковки заключены с ведущими российскими производителями, инженерная инфраструктура на 80% от отечественных компаний.

«Наше оборудование позволяет производить весь ассортимент, который на сегодняшний момент есть на рынке», — подчеркнул генеральный директор ООО «Петкорм» Роберт Имангулов.

Строительство завода проходит в две очереди. Начало работ второго этапа запланировано на 2019-2020 года. Мощность завода после завершения второй очереди составит 9,5 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 миллиардов рублей.

«Финансирование социально значимых проектов — одно из приоритетных направлений бизнеса. Начало производственного процесса позволит создать до 70 рабочих мест со средней заработной платой 55 тысяч рублей. Надеемся, что успешная реализация данной сделки укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество с Московской областью», - отметил вице-президент ПАО «Сбербанк», председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.

Завод по производству кормов для животных ООО «Петкорм» открылся в Дмитровском городском округе 28 июня.