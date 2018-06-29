РИАМО - 29 июн. Мосгорнаследие направило в Замоскворецкий суд Москвы дело об административном правонарушении по фактам ограничения доступа граждан в усадьбу «Михалково» конца XVIII века, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждение дела об административном правонарушении за неисполнение требований к обеспечению доступа к объекту культурного наследия на практике применено впервые.

«Вопрос доступа граждан к объектам культурного наследия является крайне важным. Здесь действительно многое зависит от собственника и арендатора. В случае с усадьбой «Михалково» Мосгорнаследием был специально разработан порядок, определяющий дни и время, когда горожане могут попасть на территорию памятника. Отмечу, что с правообладателем он был предварительно согласован. Однако, поскольку требования этого регламента были нарушены, мы передали это дело в суд. Надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В ходе расследования свидетели подтвердили факт ограничения доступа горожан к памятнику. Также в результате осмотра установлено, что информационный стенд с указанием информации о порядке посещения территории усадьбы отсутствует.

ЗАО «Михалково» уже не в первый раз нарушает закон об объектах культурного наследия. Организация трижды привлекалась к административной ответственности за проведение работ в усадьбе без проектной и разрешительной документации. Также более десяти раз правообладателя штрафовали за неисполнение предписаний ведомства о необходимости проведения работ по сохранению памятника.

Согласно регламенту, доступ в усадьбу должен быть обеспечен гражданам в Дни исторического и культурного наследия (18 апреля и 18 мая), а также в выходные и праздничные дни с 9:00 до 18:00.