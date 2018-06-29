РИАМО - 29 июн. В Московской области за июнь удалось заключить восемь договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, что позволит решить ряд острых проблем, например, связанных с социальной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Комплексное устойчивое развитие территорий (КУРТ) муниципальных образований позволяет комплексно подходить к решению ряда острых проблем, в том числе связанных с развитием инженерной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры, а также рационально использовать природные ресурсы с целью сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия», - говорится в сообщении.

Работа по заключению договоров о комплексном развитии территории – одна из приоритетных задач градостроительной деятельности на территории области. Эта деятельность направлена предотвращение несбалансированного развития, а также обеспечение безопасности и благоприятных условий комфортной жизнедеятельности человека.

В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ для территорий, включенных в зону КУРТ, по инициативе правообладателя может быть заключен договор о комплексном развитии территории (ДоКРТ), который дает ему право на осуществление строительства в рамках комплексного развития территории.

«С 1 июня текущего года министерством строительного комплекса Московской области заключены восемь договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в Московской области», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что данные ДоКРТ будут реализованы в городских округах Электросталь, Красногорск, Мытищи, Люберцы и в Одинцовском муниципальном районе.

В рамках ДоКРТ предусматривается распределение обязанностей сторон по реализации инвестиционного проекта и подписывается график опережающего проектирования, строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Так, среди правообладателей, с которыми заключены договоры, АО «ЮИТ Московский регион», ООО «ОПАЛИХА-СИТИ», ООО «Осенний квартал», ООО «Самолет-Томилино», ООО «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА», ООО «Альфа», ООО «КиноДевелопмент», ООО Самолет-Томилино».