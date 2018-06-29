РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Следователи выясняют причины смерти студента из Марокко в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники, сообщила «РИАМО в Люберцах» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«28 июня в лесопарке подмосковных Котельников обнаружен повешенным гражданин Королевства Марокко. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована проверка», – сказала Врадий.

По ее словам, установлено, что погибший является студентом одного из российских вузов, имеет временную регистрацию на территории РФ (в Республике Марий Эл) и подрабатывал в одном из сетевых магазинов Московской области.

«По данным следствия, молодой человек совершил суицид, так как в распоряжении следователя имеется видео из магазина, на котором заснято как он самостоятельно покупает веревку и потом направляется в сторону леса. Причины произошедшего пока неизвестны», – добавила Врадий.