РИАМО - 29 июн. С начала летнего сезона пожарно-спасательные подразделения Подмосковья провели более 2 тысяч профилактических мероприятий в детских лагерях отдыха, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Основная цель учебных тренировок – разъяснить детям правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время летних каникул. Спасатели проводят уроки пожарной безопасности, а также тематические викторины, конкурсы, утренники и практические тренировки по эвакуации.

«Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется единому номеру спасения 112. Детей учат, в каких ситуациях нужно звонить в систему-112, что сообщать оператору, поясняют принцип общения, предупреждают о недопустимости хулиганских звонков. Благодаря в том числе и этой работе, количество необоснованных звонков сократилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – подчеркнул Пестов.

Он добавил, что для повышения интереса к подобным обучающим мероприятиям спасатели и пожарные устраивают практическое знакомство с пожарной техникой и аварийно-спасательным оборудованием.

«Ребята могут примерить боевое снаряжение спасателей, посидеть за рулем пожарно-спасательного автомобиля и многое другое», – заключил зампред областного правительства.