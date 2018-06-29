РИАМО - 29 июн. В центральной части города Ступино, отмечающего в текущем году свой 80-летний юбилей, в районе пересечения улицы Горького и проспекта Победы планируется благоустроить несколько общественных пространств в рамках программы по формированию комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

Авторы проекта в перспективе рассматривают отрезок главной транспортно-пешеходной оси Ступино – проспекта Победы – в качестве своеобразного пешеходного узла, где будут сходиться маршруты, связывающие спорткомплекс «Металлург» вблизи парка имени Островского, улицу Чкалова и территорию местного автовокзала на улице Пристанционная.

«Реализация проекта позволит создать комфортное общественное пространство в самом сердце Ступина. Например, отрезок проспекта Победы между улицами Андропова и Чайковского станет полностью пешеходным, а на бульваре Победы, в том месте, где не так давно открылась Аллея военной техники, появятся современная детская площадка, амфитеатр и пространство для организации общественных мероприятий», – сказал начальник областной Главархитектуры Владислав Гордиенко.

Площадь благоустройства составит территорий составит более 6 гектаров, добавил он.