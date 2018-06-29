РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске 30 июня пройдет День открытых дверей в управляющих компаниях, свои вопросы жители могут задать представителям 27 УК, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В субботу, 30 июня, будет проводиться День открытых дверей в управляющих организациях Подмосковья. В этот день 27 организаций Подольска откроют свои двери для жителей. С 10:00 до 15:00 приглашаем всех посетить офис своей управляющей организации и задать волнующие вопросы», – говорится в сообщении.

Основной темой акции станет подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. В этот день жилищные инспекторы и представители управляющих компаний расскажут жителям о том, какие работы должны быть проведены для подготовки дома к зиме, в какие сроки это должно происходить, как собственники могут контролировать работы, и какую роль здесь играют советы домов.

Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года - тематической. Несмотря на увеличение периодичности, Дни открытых дверей продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был побит 10 февраля 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 728 управляющих организаций.