РИАМО - 29 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 30 июня из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 30 июня.

«Желтый» уровень опасности также объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Калужской (нет данных) и Воронежской («оранжевый» уровень) областей. «Оранжевый» обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 30 июня будет облачно с прояснениями, ожидаются сильный дождь, гроза, град. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 26-28. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.