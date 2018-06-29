РИАМО - 29 июн. Около 400 наблюдателей от Общественной палаты Москвы и кандидатов в мэры столицы могут быть направлены на избирательные участки в экстерриториальные избирательные участки в субъектах Российской Федерации на выборах 9 сентября, сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы председатель штаба Алексей Ведендиктов.

По его словам, расходы на транспорт и питание для наблюдателей из Москвы должны быть компенсированы из бюджета столицы.

«У нас было в Москве 7,2 миллиона избирателей, говорим, что 250 тысяч (могут изъявить желание проголосовать за мэра Москвы в других субъектах РФ - ред.); и 3,6 тысячи избирательных участков, таким образом экстерриториальных участков должно быть от 300 до 330 участков, чтобы не увлекались там. В таком случае необходимо дополнительно максимум 360 наблюдателей в субъекты РФ от столицы. На следующей неделе будет определено количество экстерриториальных участков и их местоположение», - сказал Венедиктов.

Как добавил руководитель рабочей группы Избирательной комиссии столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в настоящее время по базе общественной палаты производится рассылка всем наблюдателям с вопросом о их готовности к работе на участках на выборах мэра Москвы. Таким образом вычисляется количество «сохранившихся» наблюдателей на выборах градоначальника столицы.

«Если нам не хватает кого-то из наблюдателей, то мы начинаем набор. Параллельно мы предлагаем москвичам участвовать в качестве наблюдателей от Общественной палаты в тех участках, которые будут образованы (в субъектах РФ - ред.). Мы их сможем предложить на карте, чтобы москвичи, которые хотят наблюдать вне города Москвы, могли также выбрать, какой участок для них ближе с точки зрения доступности», - сказал Шапошников.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.