РИАМО - 29 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении администрацией сельского поселения Ашитковское Воскресенского района закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение администрации о внесении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку ограждения для детских игровых площадок.

«УФАС вынесло решение о нарушении администрацией закона о контрактной системе и признало сведения в отношении индивидуального предпринимателя не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд отказал муниципальному учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.