РИАМО - 29 июн. В Московской области в субботу, 30 июня, ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, а также местами град, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в Московской области ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза; при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям в ненастье быть осторожными и внимательными. Необходимо закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

«Если сильный ветер застал вас на улице, то немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий», – напоминается на сайте.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о том, что в выходные на город обрушатся сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, гроза и град.