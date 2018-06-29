РИАМО - 29 июн. В Павшинской пойме в подмосковном Красногорске начали отключать электричество у должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, от энергоснабжения уже отключили 14 квартир, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании МУП «РСП».

В домах Павшинской поймы 28 июня прошел совместный рейд сотрудников МУП «РСП», МособлЕИРЦ, администрации городского округа Красногорск и службы судебных приставов. В рамках рейда сотрудники службы судебных приставов производили опись имущества в квартирах, в отношении которых был вынесен судебный приказ, который одновременно и является исполнительным документом.

«Сотрудники управляющей организации производили процедурные действия по ограничению водоотведения, а работники МособлЕИРЦ, действуя в интересах «Мосэнергосбыта», отключали должников от электричества. Таким образом, удалось отключить от электроэнергии 14 квартир по адресам: улица имени Зверева, 6, Подмосковный, 5 (три квартиры), 12 (две квартиры), Ильинский, 4, 7 (три квартиры), 9, Павшинский, 4 (две квартиры), 24», - отмечается в сообщении.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении подобных рейдов с постоянной периодичностью, не реже раза в месяц, а также о проведении рейдов без участия службы судебных приставов.

В последнем случае в перечень для обхода попадут квартиры, в отношении которых еще не вынесен судебный приказ, зато есть большой долг по оплате электричества и других жилищно-коммунальных услуг. Собственникам этих квартир будет вручено уведомление о необходимости оплаты задолженности – предупреждение об ограничении коммунальных услуг, а в случае если оплата произведена так и не будет - отключат электричество, горячую воду, водоотведение.