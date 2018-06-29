РИАМО - 29 июн. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы подготовил шесть рекомендаций по списку требований к избирательным участкам в субъектах РФ, их передадут в специальную рабочую группу Мосгоризбиркома, сообщил в пятницу в ходе заседания штаба его председатель Алексей Венедиктов.

По его словам, Московская городская избирательная комиссия будет подписывать соглашения с субъектами Федерации на предмет создания в регионах избирательных участков для выборов мэра столицы. Рекомендации от штаба основаны на стандартах московских избирательных участков.

«Подготовлены шесть рекомендаций: обязательное и тотальное видеонаблюдение по стандартам Москвы; данные участки должны быть в разных помещениях с избирательными участками субъектов Федерации; наличие московской регистрации минимально у председателя, а по возможности и у секретаря, и зампредседателя участковой избирательной комиссии», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что также в эти требования входят обеспечение транспорта и питания для членов избирательной комиссии с московской регистрацией; доля экстерриториальных участков не более 10% от Москвы; обязательное наличие наблюдателей из корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы и невозможность их удаления.

По его словам, данные рекомендации будут переданы в рабочую группу Мосгоризбиркома. В свою очередь руководитель рабочей группы Избирательной комиссии столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что данные рекомендации будут приняты во внимание.

«Нет видеонаблюдения - нет участка по выборам мэра. Насколько я знаю, Мосгоризбирком уже изыскал средства. Если средств будет не хватать, мы обратимся в правительство Москвы», - подчеркнул Венедиктов.

Он добавил, что наличие разных помещений для выборов мэра Москвы и, например, губернаторов областей также является обязательным. Использование бюллетеней разного цвета или разных урн, как было предложено ранее, штабом не приветствуется. Необходимо создание разных избирательных комиссий и разный подсчет; возможно использовать одно здание, но помещения должны быть разные.

«Председатель, а оптимально все три человека - председатель, его заместитель и секретарь - должны быть с московской регистрацией и быть заинтересованы в выборах мэра Москвы. Наблюдатели с московской регистрацией от общественной палаты и от кандидатов, которые поедут в субъекты, обеспечиваются транспортом и питанием за счет Москвы», - уточнил Венедиктов.

Он также сообщил, что в Москве 3,6 тысячи избирательных участков, таким образом, экстерриториальных участков должно быть от 300 до 330. В таком случае необходимо дополнительно максимум 360 наблюдателей в субъекты РФ от столицы.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.