РИАМО - 29 июн. Жители Подмосковья могут искупаться в зонах отдыха на озере в Фрязине, на Истринском водохранилище, на реке в Клину, в Дзержинском и на Клязьминском водохранилище, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«На 25 июня 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам», — говорится в сообщении.

Заключения о соответствии получили зоны отдыха на озере Большом в Фрязине, Истринском водохранилище, база отдыха «Истра» и ООО «Истра менеджмент», на реке Сестре в Клину, у карьера ЛГОК в Дзержинском, на Клязьминском водохранилище в деревнях Троицкое и Хлебниково.

«В целях исключения неблагоприятного воздействия водных объектов на здоровье населения управлением Роспотребнадзора по Московской области организован и проводится лабораторный контроль за качеством воды в водоемах области как в обустроенных зонах отдыха, в соответствии с требованиями, так и в традиционно используемых населением водоемах, но необорудованных зонах», — добавляется в сообщении.

Удельный вес проб воды в зонах рекреации, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, составил 36,4%, по микробиологическим – 33,3%. По паразитологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Как напоминается в сообщении, купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого в целях купания.