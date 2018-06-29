РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Подрядные организации до середины августа заделают ямы во дворах городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он проинспектировал проведение ямочного ремонта во дворе домов №№20 и 26 по улице Попова.

«В Люберцах, как и в Подмосковье в целом, существует проблема ям на дворовых территориях. Если ситуацию с ямами на областных и муниципальных дорогах мы решаем, то во дворах выбоины остаются. Ежегодно мы ремонтируем не менее 10% дворов, всего их в городском округе 672. Более 1/3 части уже отремонтировали. Ставится задача в этом году (в 2018 году – ред.) заделать ямы во дворах до середины августы. Выбоин во дворах быть не должно», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что если в Люберцах проблема с ямами решается более оперативно, то в поселках не так. Особенно это касается поселений Малаховка, Красково, Октябрьский.

«Все ямы мы оцифровываем. Каждый житель, если он видит выбоину на дороге, может ее сфотографировать и прислать снимок в управляющую компанию или мне в соцсети. Оплату за ремонт ям подрядной организации мы осуществляем только после того, как яма ликвидирована», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в настоящее время выявлено 1 017 ям на придомовых территориях общей площадью 6 078 квадратных метров. Работа по внесению информации в приложение проводится ежедневно. За май 2018 года за счет средств УК отремонтировано 564 ям общей площадью 3 348 квадратных метров. С 1 по 18 июня отремонтированы 243 ямы общей площадью 1 500 квадратных метров. До 30 июля отремонтируют 210 ям общей площадью 1 230 квадратных метров. Работы ведутся в соответствии с графиком. В случае образования новых ям работы будут продолжены.

«Вместе с этим, по многочисленным просьбам жителей, запланировано начало проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной парковки с установкой дорожных бортовых камней у дома №26 по улице Попова. Площадь обустраиваемой парковки составляет 300 квадратных метров – это более 30 парковочных мест. В прошлом году в городском округе сделали 5 600 мест, в этом году стремимся сделать столько же», – заключил Ружицкий.