РИАМО - 29 июн. В городском округе Подольске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружили утром в пятницу в поселке Львовский, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Во дворе жилого дома в поселке Львовский обнаружено тело 37-летней женщины с признаками удушения и изнасилования. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Обнаруженные на соседних улицах личные вещи потерпевшей изъяты.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия над потерпевшей», – добавляется в материале.