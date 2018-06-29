РИАМО - 29 июн. Застройщику четырехзвездочной гостиницы на улице Нижняя Масловка в Москве выдали разрешение на строительство объекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ООО «БУТАГ-ПЛЮС» сможет построить гостиничный комплекс по адресу: улица Нижняя Масловка, 10, строение Б. Общая площадь гостиницы составит около 5 тысяч квадратных метров», – сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Гостиничный комплекс инвестор планирует возвести на месте принадлежащего ему торгово-развлекательного центра. Соответствующее решение об изменении цели предоставления земельного участка площадью 0,125 гектара было принято 13 августа 2014 года на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Поток туристов в столицы растет с каждым годом. Межнациональные фестивали, мировые спортивные состязания привлекают гостей из разных стран. Поэтому сегодня строительство объектов гостиничного хозяйства в столице – одна из важнейших задач, выполнение которой находится на личном контроле мэра Москвы», – подчеркнул Тимофеев.