РИАМО - 29 июн. Москвичи смогут заявить о своем желании голосовать на выборах мэра столицы на другом избирательном участке по системе «мобильного избирателя» с 25 июля, для этого горожане смогут обратиться в МФЦ или ТИК, сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы председатель штаба Алексей Венедиктов.

«С 25 июля начнется «мобильный избиратель». Возможно, будет и внутри Москвы, как на президентских выборах, и эта выписка в другие субъекты федерации, где проголосовать уже официально, и формально начнется с 25 июля по всем тем же правилам, которые были и на президентских выборах», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что москвичу по телефону единой справочной службы можно будет пригласить специалиста МФЦ или подать заявление в ближайшем центре госуслуг «Мои документы», или подать заявление в территориальную избирательную комиссию.

«А с 29 августа уже в участковую избирательную комиссию. В другом УИКе голосовать, не где вы зарегистрированы. То есть весь массив у нас будет 6 недель, у людей будет 6 недель, чтобы выписаться и приписаться. В самый разгар лета такой эксперимент», - отметил Венедиктов.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Механизм голосования не по месту жительства, а по месту временного пребывания («мобильный избиратель») был опробован на выборах президента России в марте.