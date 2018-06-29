РИАМО – 29 июн. Экономические санкции против России могут продлить еще на шесть месяцев, об этом решении заявили лидеры стран Евросоюза, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Официальное заявление будет выпущено в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил о необходимости продления санкций Евросоюза в отношении России. Во время саммита ЕС в Брюсселе польский премьер назвал позицию Варшавы по данному вопросу «очень твердой» и заявил, что экономические ограничения в отношении России должны быть продлены.