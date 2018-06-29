«Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей. Нет возраста у Есенина, Лермонтова, Пушкина, нет возраста у Дементьева. Мы очень жалеем, что ты не появишься сегодня в домах, где ты любил бывать», - сказал певец.