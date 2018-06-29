Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья Фото Церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве сегодня в 12:09 | Обновлено сегодня в 14:46
©
РИАМО
, Николай Корешков
В концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с известным поэтом, радио- и телеведущим Андреем Дементьевым.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Дементьева, ушедшего из жизни после продолжительной болезни, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Он скончался 26 июня на 90-м году жизни.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Первыми к гробу подходят родственники. Поклонников также начали пускать в зал. Многие несут цветы.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Люди пришли заранее и стояли в очереди.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Среди прощающихся - музыкально-общественный деятель Иосиф Кобзон и поэтесса Лариса Рубальская, скульптор Зураб Церетели.
©
РИАМО
, Николай Корешков
«Он был очень добрый, стихи его были очень добрые», - отметил Церетели.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Кобзон добавил, что, несмотря на уход поэта из жизни, остались его стихи, песни на стихи, которые поет молодежь.
©
РИАМО
, Николай Корешков
«Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей. Нет возраста у Есенина, Лермонтова, Пушкина, нет возраста у Дементьева. Мы очень жалеем, что ты не появишься сегодня в домах, где ты любил бывать», - сказал певец.
©
РИАМО
, Николай Корешков
В зале продемонстрировали черно-белые фотографии из жизни поэта и звучат его стихи.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.
©
РИАМО
, Николай Корешков
В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым в Москве
Подпишитесь на подборку важных новостей за неделю
Читайте «РИАМО» в Яндекс.Новости ×
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии