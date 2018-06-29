РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. На заводе «ЗиО-Подольск» приступили к изготовлению теплообменного оборудования для машинного зала первой АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ Курской атомной станции (АЭС-2), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступил к изготовлению сепараторов-пароперегревателей (СПП) для машинного зала первого энергоблока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. В соответствии с техническими требованиями заказчика предприятием были разработаны СПП новой конструкции.

«Мы уменьшили количество и общую массу аппаратов. Если раньше на одном блоке было четыре сепаратора по 240 тонн, то теперь их два по 250 тонн. Проведенные на экспериментальных стендах аэродинамические испытания компоновки СПП, сепарационной части, а также испытания на прочность новых теплообменных труб показали надежность и эффективность работы оборудования», – сказал заместитель главного конструктора, начальник управления оборудования АЭС №2 «ЗиО-Подольск» Владимир Маркин.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Оборудование входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

«Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала Курской АЭС-2. Предприятия дивизиона изготовят для новой станции корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование.

ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный, информатизированный) – логическое развитие энергоблоков поколения 3+ и эволюционный шаг в совершенствовании конструкции корпусов реакторов для реакторных установок большой мощности. В проекте ВВЭР-ТОИ учитывается многолетний опыт сооружения и эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР. Проектные решения оптимизированы с целью обеспечения высоких экономических показателей при максимальном уровне безопасности работы блока.