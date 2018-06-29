РИАМО - 29 июн. В столичном районе Марьина роща планируют построить гараж площадью порядка 3 тысяч квадратных метров, в четырехэтажном здании смогут разместиться 70 машин, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Гараж будет находится от одноименной станции метро. По соседству от участка находится ТЦ «Капитолий» и улица Веткина. Выезд транспорта и вход для автовладельцев предусмотрен с 12-ого проезда Марьиной Рощи. Территория вокруг гаража будет благоустроена, появятся проезды и тротуары для пешеходов.

«На первом этаже будет находиться 13 машино-мест, из них семь предназначены для инвалидов, а также помещение охраны, кладовые, электрощитовая и другие технические зоны. На втором, третьем и четвертом этажах – 18, 18 и 21 машино-место соответственно. Попасть с одного уровня на другой можно по лестнице или с помощью лифта», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В соответствии с поручением мэра Сергея Собянина, все помещения будут доступны для инвалидов. Снаружи будет навесной фасад с обшивкой металлическими панелями, внутри – отделка керамогранитной плиткой, заключил он.