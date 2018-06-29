РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Сотрудники территориального отдела «Лаговский» в пятницу выявили пять домохозяйств в селе Сынково Подольска, которые не заключили договора на вывоз мусора, они заключили их на месте, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального отдела «Лаговский» 29 июня провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел в селе Сынково. Установили пять собственников домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз мусора. Все пять собственников заключили договора на вывоз мусора на месте», – говорится в сообщении.

Заключить договор на вывоз мусора с компанией ООО «Аэросити 2000» можно в будние дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, в помещении территориального отдела «Лаговский» по адресу: Подольск, поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская , дом 214В. Телефон: 8(496)761-45-21. Для заключения договора у собственника должен быть с собой паспорт или его копия, документы на земельный участок и домовладение.