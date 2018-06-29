РИАМО – 29 июн. Правительство России выделит 3,2 миллиарда рублей на опытно-конструкторские исследования в области авиастроения, в планах - импортозамещение бортового оборудования для самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Правительство выделит 3,2 миллиарда рублей на исследования в сфере авиастроения. Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к приоритетным направлениям научно-исследовательской работы отнесены и работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов Sukhoi Superjet 100.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что субсидии авиаперевозок могут увеличить на 700 миллионов рублей.

При этом, по его словам, финансирование внутри программы по субсидированию авиаперевозок будет перераспределено в пользу Дальнего Востока.