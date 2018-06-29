РИАМО - 29 июн. Новый водонагреватель установили ветерану труда Анне Дворянской, которая живет в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«К нам поступило письмо от Анны Дворянской с просьбой в приобретении и установке водонагревателя взамен старого, который вышел из строя. Мы установили ей новый водонагреватель, все необходимые работы завершены», – сказал начальник отдела газификации и электроснабжения управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Юхимчук.

Он добавил, что водонагреватель установила компания «РегионГазСервис». Он произведен в городе Армавире в Краснодарском крае и рассчитан на 12 лет эксплуатации.

«Я очень рада, что так быстро отреагировали на мое письмо. Прекрасно, что колонка теперь будет работать, спасибо», – сказала Дворянская.

Дворянская родилась в 1924 году в селе Санчелеево в Самарской области. Во время Великой Отечественной войны она работала на оборонном заводе имени Александра Масленникова в Самаре. После окончания техникума переехала в город Железнодорожный. В 1971 году была награждена орденом «Знак почета».

Газовые службы совместно с управляющими компаниями Балашихи определяют тех ветеранов, которые нуждаются в замене старой техники.