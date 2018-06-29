РИАМО - 29 июн. На трассах в городских округах Чехов и Домодедово в Московской области в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 21:40 в городском округе Чехов в деревне Кармашовка произошла авария, в результате которой погиб один человек», - говорится в сообщении.

Также 28 июня в 22:00 в городском округе Домодедово на 181 километре А-107 произошло столкновение трех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и три ранено.

В Московской области за январь-апрель 2018 года зафиксировано снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 5,3% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. На данный момент Подмосковье занимает четвертое место по смертности от ДТП в Центральном Федеральном округе.