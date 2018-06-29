РИАМО (РЕУТОВ) - 29 июн. В подмосковном Реутове параллельно с жилым комплексом «Новокосино-2» строят объекты социальной инфраструктуры нового микрорайона – поликлинику, пожарное депо, паркинг, образовательные учреждения, сообщил в пятницу глава города Станислав Каторов.

«В настоящее время в 5-м корпусе (ЖК «Новокосино 2» – ред.) завершаются фасадные работы, активно идет процесс благоустройства придомовой территории. На 13-м корпусе работы также ведутся в соответствии с утвержденной дорожной картой объекта. У застройщика есть финансовые ресурсы для завершения строительства, а значит, можно быть уверенным, что и этот корпус будет сдан», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в городе уже открыты школа и детский сад. Строительство еще одной школы на 1 125 мест начнется в текущем году, второй детский сад на 250 мест откроется в 2019 году.

«В работе останется только корпус №16. Срок его сдачи истекает в третьем квартале 2019 года. Все работы находятся на контроле правительства региона и администрации Реутова. На постоянной основе вместе с моим заместителем по строительству проводим встречи с инициативными группами дольщиков и застройщиком, на которых даем ответы на вопросы, касающиеся выполнения «дорожных карт». Уверен, что новоселы получат ключи точно в срок», – заявил Каторов.

Всего в Московской области в течение пяти лет были решены проблемы почти 20 тысяч соинвесторов и сданы порядка 120 долгостроев. В настоящее время на территории региона остается 37 проблемных объектов.