РИАМО – 29 июн. У «домов-книжек» на столичном Новом Арбате есть шанс стать объектами культурного наследия, по закону, на момент признания здания таким объектом должно пройти не менее 40 лет, и эти строения уже подошли к данному рубежу, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Новый Арбат или в прошлом Калининский проспект — это одна из визитных карточек Москвы. Хоть сегодня «дома-книжки» не стоят под государственной охраной, у нас и наших коллег из Москомархитектуры есть понимание, что с этими зданиями надо работать очень бережно. Все решения о реконструкции и малейшем изменении внешнего облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете», — сказал Емельянов в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что пока высотки на Новом Арбате заняты офисами департаментов правительства столицы, городских учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний.

«По закону, на момент признания здания объектом культурного наследия должно пройти не менее 40 лет, эти постройки в целом уже подошли к этому рубежу. Придет время, и мы сможем вернуться к этому вопросу. Но самое главное, сегодня в городе есть полное понимание, что к изменению внешнего облика таких объектов надо относиться крайне внимательно», — подчеркнул Емельянов.

Он отметил, что при этом будут эти здания памятниками или нет – не столь важно.