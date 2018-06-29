РИАМО - 29 июн. В концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания с известным поэтом, радио- и телеведущим Андреем Дементьевым, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Дементьева, ушедшего из жизни после продолжительной болезни, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве. Он скончался 26 июня на 90-м году жизни.

Первыми к гробу подходят родственники. Поклонников также начали пускать в зал. Многие несут цветы. Люди пришли заранее и стояли в очереди. Среди прощающихся - музыкально-общественный деятель Иосиф Кобзон и поэтесса Лариса Рубальская.

В зале демонстрируют черно-белые фотографии из жизни поэта.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.

В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.