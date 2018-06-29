РИАМО – 29 июн. При создании Московских центральных диаметров ни один объект культурного наследия в столице не пострадает, сообщил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

«Сейчас ведется подготовка к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Надо сказать, что при проектировании новой железнодорожной магистрали ни один объект культурного наследия не пострадает», — сказал Емельянов в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Он отметил, что при проектировании Московской окружной железной дороги, где сейчас проходит МЦК, департаменту удалось убедить специалистов разместить транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на новых местах, не разрушая старые станции.

«В итоге все, вплоть до трансформаторных будок, сохранило свой исторический облик. Это удачный пример, когда город сохраняет самое ценное и при этом развивается дальше», — добавил Емельянов.

Он отметил, что по ходу кольца располагаются порядка 80 объектов культурного наследия, сохранились целые ансамбли станций.

«Например, здание станции «Пресня» примечательно тем, что в кабинете начальника станции находится единственный сохранившийся экземпляр настенных часов «П.Буре», которыми ранее были снабжены все станции Окружной железной дороги. Пассажирский вокзал на станции «Канатчиково» представляет собой двухэтажное здание с элементами классической ордерной системы в оформлении. Вход в здание украшает рельефное изображение двух львиных голов на фигурных консолях», — добавил глава департамента.

Он отметил, что на этой станции снимались многие художественные фильмы, в том числе итальянского режиссера Витторио де Сика «Подсолнухи» (1969 года) с участием знаменитых актеров Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы Московских центральных диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.