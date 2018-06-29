РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В пятницу утром в микрорайоне Климовск Подольска на улице Индустриальная образовалась километровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, в пятницу с 7:00 в микрорайоне Климовск на улице Индустриальная образовалась пробка длиной около 1 километра. Движение затруднено также на эстакаде, Симферопольском шоссе и частично на Заводской улице. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 5 километров в час.

В сервисе отмечается, что на данном промежутке проходят дорожные работы, которые и могли стать причиной затора.