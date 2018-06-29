РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. На стадионе «Вымпел» в Королеве начали работы по установке скейт-парка, помимо большого футбольного поля и трибун, уже готовы площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, воркаута, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе планового объезда.

Очередной объезд городской территории Копцик провел в пятницу. Он проверил ход работ в центральном парке и на площади у ЦДК имени Калинина, проконтролировал процесс благоустройства территории стадиона «Вымпел».

«На стадионе проводятся работы по благоустройству. Осталось завершить установку хоккейной коробки и скейт-парка. Уже установлены детские площадки, площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, воркаута. Добавили по просьбе жителей площадку для игр в городки, она полностью приспособлена именно для этой игры. Рядом с ней есть зона отдыха. Очень скоро появится на стадионе и большое табло», – сказал Копцик.

Стадион «Вымпел» после реконструкции сможет вмещать 2,5 тысячи человек. Там будут построены трибуны с навесом, крытой галереей на верхнем уровне, подтрибунные помещения. Предусмотрена реконструкция существующего здания бассейна общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Также на обновленном стадионе разместятся футбольное и тренировочное поля, теннисный корт, воркаут-площадка, волейбольные и баскетбольные площадки.