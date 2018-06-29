РИАМО - 29 июн. С наступлением высоких температур в Москве для поддержания нормативного состояния дорог и обеспечения комфортного пребывания горожан на улицах проводится аэрация, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Как только столбики термометров в дневное время суток поднимаются до плюс 25 градусов и выше, силами ГБУ «Автомобильные дороги» производится так называемая аэрация (орошение).

«Во время таких работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая воздух, который нагревается от асфальта, и дорожное полотно, которое под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке сильнее подвержено пластической деформации. Как правило, аэрация проводится в период с 12:00 до 17:00», – говорится в материале.

В период жары помимо аэрации, в цикличном режиме – каждые 2 часа – осуществляется полив проезжей части: такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и также охлаждать поверхность дорожного полотна.

Кроме того, продолжается выполнение основной мойки дорожного покрытия, которая проводится в ночное время с 23:00 до 7:00. При таких работах на 1 квадратный метр площади дороги расходуется 0,4 – 0,8 литра технической воды.

В предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди, за два дня может выпасть практически половина месячной нормы осадков, но температура останется выше нормы – 26-27 градусов. С началом новой недели начнется похолодание: к 3 июля показания термометров войдут в рамки климата – плюс 22 градуса.

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