РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Аттракционы в центральном парке Королева могут начать работать в начале августа, торжественное открытие парка запланировано на 1 сентября, когда будет отмечаться День города, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе планового объезда.

Очередной объезд городской территории Копцик провел в пятницу. Он проверил ход работ в центральном парке и на площади у ЦДК имени Калинина, проконтролировал процесс благоустройства территории стадиона «Вымпел».

«Работы ведутся. Сегодня (29 июня – ред.) приняли решение, чтобы основная часть парка начала работать в начале августа. В частности, планируется начать работу летнего кинотеатра, территории буккроссинга, аттракционов и веревочного парка», – сказал Копцик.

Рабочие в настоящий момент восстанавливают летний кинотеатр, благоустраивают зону для аттракционов и веревочного парка.

Полным ходом идут работы на центральной площади перед ЦДК имени Калинина. Работы там также планируют завершить в августе, а площадь будут открывать 1 сентября.

Благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.