РИАМО - 29 июн. Следственные органы начали расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России и представителя коммерческой организации, подозреваемых в получении взятки, сообщил РИАМО в пятницу представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России и представителя коммерческой организации», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период времени с 4 апреля по 23 мая 2018 года ряд сотрудников Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России провели внеплановую выездную таможенную проверку в одном из торговых центров Москвы, в рамках которой незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые товарные позиции, а часть из них и вовсе исключить из временной зоны таможенного контроля, за что получили денежные средства в размере 5 миллионов рублей.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - добавил собеседник.