РИАМО - 29 июн. Пассажиры общественного транспорта в Московском регионе раскупили 600 брелоков с функцией транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» в виде футбольного мяча, которые были выпущены к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы проекта единой транспортной карты «Стрелка».

К чемпионату мира по футболу FIFA-2018 «Стрелка» выпустила ограниченную серию транспортных брелоков в виде мячей. По функционалу брелок не отличается от «классических» пластиковых карт «Стрелка» и «Тройка», на нем установлено два транспортных приложения с самостоятельными балансами. Брелок выполнен из прочного пластика, он водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям. Стоимость составляет 350 рублей.

«Вся партия брелоков в виде футбольного мяча, которая составила 600 штук, была продана за два дня», - сказал собеседник агентства.

Оплатить проезд картой «Стрелка» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах. При помощи карты «Тройки» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах «Аэроэкспресс», а также вход в интерактивный музей «Лунариум», «Московский зоопарк».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.