РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В пятницу утром в подмосковном Подольске водитель иномарки на большой скорости врезался в отбойник и остался жив, погиб его пассажир, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу (29 июня - ред.) около 5:00 проезжал по улице Кирова у выезда на круг Южного обхода. Видел, как автомобиль Hyundai Getz на большой скорости влетел в отбойник рядом с пешеходным переходом. Водитель остался жив. Пассажир погиб на месте», – сказал свидетель.

По его словам, пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.