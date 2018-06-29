РИАМО - 29 июн. Концепция развития музея-заповедника «Мелихово» в Подмосковье предполагает строительство фондохранилища и визит-центра, они могут появиться после 2020 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

«В 2010 году мы разработали концепцию развития музея. К сожалению, финансирование программы было прекращено из-за кризиса… <…> Думаю, что фондохранилище мы можем успеть сделать за три года – ведь эскизный проект уже готов. Начало проектирования возможно уже в 2020 году. Эскизный проект визит-центра также готов – это небольшое здание, и его строительство займет не больше года, при этом 1,5-2 года уйдет на подготовку документов», - сказал Бобков.

По его словам, развитие музея сдерживает небольшой зал для просмотра театральных постановок, рассчитанный только на 100 мест. В настоящий момент у музея есть планы по созданию нового театрального центра, чтобы проводить в нем фестивали международного уровня.

Писатель Антон Чехов прожил в Мелихове семь лет, с 1892 по 1899 год. Здесь он написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1899 году по состоянию здоровья Чехов уехал в Ялту, а Мелихово было продано.

Музей писателя в Мелихове был организован в 1940 году. В настоящее время в музей-заповедник входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, многочисленные хозяйственные постройки, пожарный сарай, экспозиция старинного медицинского пункта, большая садовая территория. Также сохранились две школы, построенные Чеховым.