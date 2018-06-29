РИАМО – 29 июн. Матрешка, ушанка и волк Забивака признаны самыми популярными сувенирами у иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в России, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Cервис выяснил, что везут из России иностранные туристы чемпионата мира-2018 по футболу. Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

«По результатам опроса туристов, матрешка заняла первое место, набрав 32% голосов. На втором месте – шапка-ушанка с 26% голосов. На третьем месте – официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака с 16% голосов», – говорится в сообщении.

В первой пятерке сувениров, популярных у иностранцев, также находятся мячи с символикой и флагами стран-участниц чемпионата (6% голосов) и валенки (5% голосов).

В первую десятку популярных сувениров попали шоколад «Аленка» (5% голосов), варенье (3% голосов), фарфор (Гжель и Ломоносовский) – 3% голосов, Хохлома (2%) и камни (янтарь и самоцветы) – 2% голосов.

По данным FIFA, в топ-10 зарубежных стран по числу купленных билетов на ЧМ-2018 вошли США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина, Китай, Австралия и Англия.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.